"O elogio da Loucura" (escrito em 1509 e publicado dois anos mais tarde) é a obra mais conhecida do teólogo e filósofo holandês Erasmo de Rotterdam. A Loucura, no caso, tem que ser em maiúscula, já que ela é personificada neste ensaio satírico que defende a liberdade de pensamento e denuncia a intolerância do catolicismo e, em especial, os abusos do clero.









Inédito nos palcos brasileiros, "O elogio da Loucura" foi adaptado para o teatro pela atriz e pelo diretor, que assinam a dramaturgia. "O mais interessante é a crítica contundente que o texto, do início do Renascimento, faz da sociedade como um todo. Erasmo não fala do louco, da patologia, mas sim da postura da sociedade, da hierarquia que ela própria estabelece", comenta Figueiredo.





Excêntricos



Na adaptação, a dupla atualizou a obra, mas manteve muitos trechos do texto original. Além da música, o espetáculo traz projeções. "Incluímos questões contemporâneas e também falamos de vários artistas e profissionais da cultura que foram considerados loucos, mas nunca o foram. Excêntricos seria a palavra adequada", aponta o diretor, citando grandes criadores, como Vincent Van Gogh e Antonin Artaud.





A interação com o público é grande, diz Figueiredo. "Há muita reflexão na obra de Erasmo. Diante de tantas adversidades (no mundo atual) e sinais de retrocesso, ficamos questionando os valores éticos. A obra do Erasmo traz luz, reflexão e civilidade para os dias atuais."





Antes deste espetáculo, Figueiredo dirigiu Leona nas montagens "Frida y Diego", de Maria Adelaide Amaral, "Gatão de meia idade", de Miguel Paiva, e "Procuro o homem da minha vida, marido já tive", adaptação do romance de Daniela Di Segni.





"O elogio da Loucura" estreou no final de 2022, no Sesc Belenzinho, em São Paulo. Depois de cumprir temporada de um mês e meio, o espetáculo só volta a ser encenado para a apresentação deste domingo. Depois, só deve sair em turnê em 2024, estima o diretor.





Cria do teatro, com mais de 30 anos consagrados ao palco, Leona está dedicando este ano à televisão. Grava de segunda a sábado a trama global "Terra e paixão", em que interpreta a fogosa Gladys, dondoca agora empobrecida que integra o núcleo cômico da novela das 21h.





“Elogio da loucura”





• O espetáculo será apresentado neste domingo (29/10), às 20h

• Cine-Theatro Brasil Vallourec, Avenida Amazonas, 315, Centro.

• Ingressos: R$ 80 e R$ 40 (meia).

• À venda na bilheteria e no site do Cine Theatro Brasil

