Amigos se inspiram em ícones da cultura brasileira em festa de halloween

O Halloween, comemorado no dia 31 de outubro, é uma festa tradicional dos Estados Unidos, mas caiu no gosto dos brasileiros. Todos os anos, pessoas se inspiram em personagens de histórias de terror para criar suas fantasias e, mesmo não pertencendo à cultura nacional, diversas pessoas frequentam festas do dia das bruxas no Brasil. Neste ano, um grupo de amigos chamou a atenção ao fazer uma festa diferente.





Em um vídeo que circula nas redes sociais, a festa com o tema “Coisas que existem no Brasil”, divertiu os internautas. Isso porque, as imagens divulgadas no perfil de Laura Santana, no TikTok, no último dia 16, mostram uma série de pessoas fantasiadas “à brasileira”. Dentre as criações, tiveram desde vilões de novelas e de séries infantis até memes da internet, como a Grávida de Taubaté e “Atrasados do ENEM”.









Com o “jeitinho brasileiro” e muita criatividade, o grupo foi além da imaginação. Típico do Brasil, até o Aedes aegypti, o conhecido mosquito transmissor da dengue, se transformou em fantasia. Neste caso, aterrorizante. Objetos comumente encontrados em casas de todo o país também ganharam espaço: o filtro de barro, marca registrada do país, foi encenado por um homem.





Outros participantes também abusaram da excentricidade e homenagearam coisas que só o brasileiro entende, como “acabou o papel”, “estudantes de Jequié” e o Professor Tibúrcio, personagem do programa Rá-Tim-Bum, que marcou gerações. Apesar de ser um programa infantil, uma geração de crianças tinha medo do tal professor. A fantasia despertou nostalgia aos internautas, que reviveram o pavor que tinham de Tibúrcio.





Com tanta fantasia diferente, fica difícil decidir a melhor. Mas, para os internautas, ficou claro quem levaria a disputa. O “Cantico”, conhecido meme da internet, foi quem levou a melhor. O meme nada mais é do que um menino que se maquia para ficar parecido com seu cachorro, o Francisco. Mas, o garotinho pronuncia o nome do vira-lata preto e branco “Cantico”.

Meme do "Cantico" se trata de um menino que se maquiou para ficar parecido com o cachorro dele, o Francisco (foto: Reprodução/Redes sociais)







“Ninguém supera o cantico”, disse um perfil. “O Cantico zerou tudo kkkkkk”, disse outro. “Perdi tudo no Cantico”, comentou uma mulher. “Eu tava rindo normal e achando engraçado até chegar no Cantico aí eu gargalhei alto”, comentou outra.