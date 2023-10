Grupo de amigos se fantasia de 'Titanic' em festa de Halloween

436

Titanic (1997) foi inspiração de fantasia (foto: Reprodução/Redes sociais)

Conforme o Halloween se aproxima, a criatividade dos amantes da data vai se aflorando. Nos Estados Unidos, a tradicional festa movimenta multidões todos os anos, fazendo com que várias pessoas invistam em fantasias que vão de assustadoras até as diferenciadas. Pensando em inovar, um grupo de amigos se fantasiou de “Titanic”, mas a escolha não foi tão bem aceita nas redes sociais.





Um vídeo originalmente publicado por Alana Pennewell, que mora em Virgínia, nos Estado Unidos, no último dia 8, está dando o que falar na internet. Em uma festa de Halloween, um grupo de convidados se apresentou com uma fantasia coletiva do filme “Titanic”, de 1997. Com direito a capitão, violinistas e até um iceberg, o grupo encenou a passagem do navio até a batida na pedra de gelo. Até a manhã desta sexta-feira (27/10), a publicação já havia alcançado 2 milhões de visualizações no TikTok.

A publicação da estadunidense fez tanto sucesso que repercutiu em outras redes sociais também. Porém, a repercussão gerou críticas. Em um perfil no Instagram chamado “Did You Catch This?”, alguns internautas se divertiram e enalteceram a criatividade, mas a maioria não achou de bom tom usar fantasias que fazem alusão a uma tragédia que matou milhares de pessoas.





“Oh, é uma grande ideia celebrar a morte de centenas de pessoas”, comentou um homem. “Você poderia imaginar que em 100 anos alguém fez o 11 de setembro? Isso é bizarro e meio errado”, comentou uma mulher. “Porque a morte de quase 100 pessoas é hilário”, ironizou um perfil. “Imagine morrer congelado em um desastre trágico e ser a fantasia engraçada de alguém 100 anos depois”, disse outro.





Por outro lado, algumas pessoas defenderam as fantasias, alegando que o grupo de amigos se inspirou apenas na obra cinematográfica e não no evento trágico ocorrido em 15 de abril de 1912. “Acho que está zombando do filme e não do evento real, daí as joias e a coisa da porta furada”, disse um internauta. “Eles apenas mostraram o filme inteiro”, defendeu outro.