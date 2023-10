677

Novo filme aborda a investigação policial do caso Richthofen Prime Video

O terceiro filme sobre o caso Suzane Richthofen estreou nesta sexta-feira (27/10), no Amazon Prime. O longa ‘A menina que matou os pais - a confissão’ completa a trilogia ‘A menina que matou os pais’ e ‘O menino que matou os pais’ e conta como se deu a investigação policial.

No filme, acompanhamos os dias após o crime e a revelação de que Suzane (Carla Diaz), foi a responsável por planejar o assassinato dos próprios pais, Manfred e Marísia von Richthofen. As mortes foram executadas pelo seu então namorado, Daniel Cravinhos (Leonardo Bittencourt), e o irmão dele, Cristian (Allan Souza Lima).

Com direção de Maurício Eça, que dirigiu os dois filmes anteriores, o longa é baseado no livro Casos de família - arquivos Richthofen, de Ilana Casoy, que assina o roteiro junto com Raphael Montes. Poucas horas após o lançamento, o filme já estava em alta nas redes sociais.

Para muitos, ver a retratação do crime foi uma forma de se indignar novamente com o caso. “Isso que me dá mais ódio! Destruíram a vida do Andreas, o menino não tinha nada com isso que ÓDIO! Por mim a Suzane morre e apodrece presa”, apontou um perfil.

“A Suzane mostrou frieza o tempo todo, menos de 24hrs depois da morte dos pais ela perguntou pra delegada se podia vender os carros, o irmão do namorado compra uma moto pagando com dólar... ela achou que ninguém ia descobrir??”, questionou outro.

Os internautas também elogiaram as atuações. “‘A confissão’ é um filmão! Conseguiu ser melhor que os dois primeiros! Um salve para o elenco que arrasou muito e também para os roteiristas. A parte que o Andreas encontra a Suzane e os irmãos cravinhos me partiu o coração”, dizia um comentário.

Outras pessoas criticaram o longa. “Pensa num filme pedante e com atuações sofríveis. Esse é ‘A confissão’. Parece aqueles filmes feitos ‘nas coxas’. Roteiro pobre. As atuações, além de caricatas, são desprovidas de paixão. Conseguem ser mais frias que a Suzane da vida real”, apontou um perfil.

“Sobre o novo filme da Suzane: perderam a chance de mostrar o quão determinada e confiante ela estava nas entrevistas, as atitudes imprudentes dela na tv foram cruciais para começarem a desconfiar do casal e afins; fora isso, a caracterização foi 10/10”, ponderou outro. Veja mais reações:

To assistindo A MENINA QUE MATOU OS PAIS A CONFISSÃO e a Suzane Von Richthofen é tão narcisista achando que ela era a mais inteligente e tinha feito o crime perfeito que pós crime ela deu muita brecha. A forma como ela se portava na delegacia e o modo que ela agia+ %u2014 rafael carter (@beyfobic) October 27, 2023

hoje em dia a suzane e o daniel tao vivendo a vida deles, o cristian continuou preso e ainda aumentou a pena dele#AConfissão %u2014 eduarda (@dwzztin) October 27, 2023

Assistindo os filmes e todos eles tendo a msm sensação de agonia e parecia q me dava coceira sentindo a forma de falar e agir e pensar da Suzane sendo TÃO real



Sério sensação horrível e que só mostra o quão bem a Carla fez esse papel %u2014 pam %u1D9C%u02B3%u1DA0%u200F %u262E%uFE0E (@pmoraes22) October 27, 2023