Comparação entre a cena real do caso e a representação no filme viralizou nas redes sociais Reprodução / redes sociais

Carla Diaz volta a interpretar a assassina confessa dos próprios pais Suzane Von Richthofen no filme “A menina que matou os pais - a confissão’. O novo longa vai contar a história da investigação e do julgamento de um dos crimes de maior repercussão no país. A obra teve a primeira imagem divulgada e causou rebuliço nas redes sociais.

Na foto divulgada, o elenco recria o momento do enterro de Manfred e Marísia, em 1º de novembro de 2002. Além de Carla Diaz, estão no filme Leonardo Bittencourt no papel de Daniel Cravinhos, então namorado de Suzane e participante do crime; Kauan Ceglio, como Andreas, irmão de Suzane; Daniel Alvim interpretando um tio dos Richthofen e Lisandro di Prospero como padrinho de Suzane e Andreas.



%u2018A menina que matou os pais - a confissão%u2019 retoma as narrativas de %u2018A menina que matou os pais%u2019 e %u2018O menino que matou os pais%u2019 Reprodução / redes sociais

‘A menina que matou os pais - a confissão’ retoma a narrativa de ‘A menina que matou os pais’ e ‘O menino que matou os pais’ , ambos de 2021, que contam as versões de Daniel e Suzane para o caso. O filme tem direção de Maurício Eça e roteiro de Ilana Casoy e Raphael Montes. A estreia será no dia 27 de outubro, no Prime Video.

Eça contou que, apesar de o público já saber o desfecho do filme, há muito para se surpreender. “Confissão é um filme direto e cru, um thriller psicológico que você já sabe como acaba, mas não imagina como tudo aconteceu. Se passa durante 8 dias muito intensos onde as verdades de cada personagem vão vindo à tona”, resumiu.

A imagem e a fala do diretor fizeram com que o público criasse expectativa para o filme. “Te falar que a Carla Diaz me surpreendeu pra car**ho nos dois filmes. Não esperava nada, recebi tudo. Espero que esse terceiro entregue o mesmo”, comentou um perfil nas redes sociais.

“Nós mulheres meio obcecadas por casos criminais contando os dias pra lançar esse”, apontou outro. “Cara, MUITA coisa aconteceu no caso Richthofen depois do crime. Os filmes que saíram mostraram o pré, esse agora vai mostrar o pós com o ultimato”, ressaltou um internauta.

A interpretação de Carla Diaz como uma das maiores criminosas do país também rendeu elogios. “Carla Diaz atuação, caracterização de milhões”, declarou um fã. “Ela entrou muito no personagem”, observou outro.