Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, abre o documentário dirigido por Claudio Manoel e Micael Langer. Quinze anos após a tragédia, o crime ainda está cercado de dúvidas Netflix/Divulgação

Em 20 de junho, Anna Carolina Jatobá deixou a Penitenciária Feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé, interior de São Paulo, após a Justiça conceder progressão para o regime aberto. Alexandre Nardoni continua preso, também em Tremembé, na Penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, onde cumpre pena no regime semiaberto.









Não há, no Brasil deste milênio, um crime com tamanha repercussão do que o caso Isabella Nardoni, a menina de 5 anos que, em março de 2008, foi jogada da janela do sexto andar do prédio onde seu pai morava com a nova companheira e os dois filhos pequenos do casal. A discrição dos condenados não gerou, ao longo deste tempo, tantas notícias como a do trio responsável por outro crime célebre, do casal Richthofen (2002).

Ainda assim, há muito o que dizer sobre o crime. Com estreia amanhã (17/8), na Netflix, o documentário "Isabella: O caso Nardoni" revira o caso do avesso. Mesmo que não tenha conseguido nenhuma declaração de Jatobá e Nardoni e seus familiares (após várias tentativas), o longa conta com fortes depoimentos. Foi produzido sob sigilo, e só muito próximo do lançamento a plataforma começou a anunciar o projeto.

Simonal e Chacrinha

Dirigido por Claudio Manoel (o ex-Casseta) e Micael Langer, dupla que lançou os documentários "Simonal – Ninguém sabe o duro que dei" (2009), "Chacrinha – Eu vim para confundir e não para explicar" (2021) e a série "Meu amigo Bussunda" (2021), o filme traz algumas cartas na manga.





A começar pelo extenso depoimento da mãe de Isabella, Ana Carolina Oliveira. É a fala dela, acompanhada de sua mãe, Rosa, e da sobrinha Giovanna (da mesma idade que Isabella), que abre o documentário. Neste momento, ela não comenta sobre o crime, mas sim as lembranças da gravidez precoce (tinha 17 anos), de imagens do parto (com Alexandre Nardoni acompanhando cada momento) etc.





Dois especialistas no caso – o jornalista Rogério Pagnan, autor do livro "O pior dos crimes – A história do assassinato de Isabella Nardoni", e a criminóloga Ilana Casoy, autora de "A prova é a testemunha" e "Casos de família – Arquivos Richthofen e Arquivos Nardoni" – atuaram como consultores do projeto.





Passada uma década e meia, a tragédia é revista de uma forma diferente do sensacionalismo com que foi coberta pela imprensa. A própria é colocada em xeque várias vezes, lembrando absurdos que houve na cobertura – como um detector de mentiras colocado em um programa de TV em cima da polêmica entrevista que os Nardoni deram ao "Fantástico".

O documentário tenta ainda contrapor as versões da acusação e da defesa, ouvindo o promotor Francisco Cembranelli (que se tornou uma estrela na época, como mostrar as imagens das várias entrevistas que ele concedeu à TV) e o advogado Roberto Podval.

Banheiros químicos para a 'plateia'

Recupera, minuto a minuto, tudo o que ocorreu no edifício nos 15 minutos que mostram a chegada da família até a descoberta da menina, ainda viva, jogada da janela. Relembra detalhes que ninguém mais deve se dar conta, como o depoimento do casal à polícia, marcado no dia do aniversário de Isabella.

As imagens mostram que foram colocados até banheiros químicos em frente à delegacia para atender à massa de gente que foi ver de perto a chegada da dupla.

Ou então a decisão do juiz que presidiu o julgamento, de colocar caixas de som na frente do tribunal para que a multidão de populares pudesse ouvir o veredito.





Pior ainda é ouvir Ana Carolina, a mãe, contar como ela passou os quatro dias isolada em um quartinho do tribunal durante o julgamento – ela foi colocada ali a pedido da defesa, que poderia chamá-la (e não a chamou) para um depoimento.





Mesmo com tantas armas, e fazendo o uso delas corretamente, o filme não avança sobre o que realmente aconteceu na noite de 29 de março de 2008. Só os dois condenados têm essa resposta – e eles, já está mais do que provado, não irão falar sobre isto.

“ISABELLA: O CASO NARDONI”

• (Brasil, 2023, 104min., direção de Cláudio Manoel e Micael Langer). O documentário estreia nesta quinta (17/8), na Netflix

O efeito emocional é forte, e ele vai continuar em outros momentos do longa, que intercala personagens da família, e profissionais envolvidos na investigação e no julgamento. A equipe trabalhou com um material enorme – 5 mil fotos, 6 mil páginas de processo, 118 horas de entrevistas. Para ilustrar depoimentos de policiais e peritos, foi construída em estúdio, em tamanho real (92 m2) a planta do apartamento do casal Nardoni, em Osasco.