Archie Madekwe em "Gran turismo", cuja estreia foi adiada para 25 de agosto por causa da greve em Hollywood Sony/divulgação

Após o enorme sucesso de “Super Mario Bros. O filme” (2023), “Uncharted: Fora do mapa” (2022) e “The last of us” (2023), as adaptações de jogos de videogame para o cinema e televisão estão na ordem do dia em Hollywood. Mas o cineasta Neill Blomkamp ficou confuso ao receber o convite da Sony para dirigir um filme baseado no jogo “Gran turismo”.