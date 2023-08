SIGA NO

Margot Robbie, além de protagonista de 'Barbie', é também produtora Michael Tran / AFP Margot Robbie receberá uma alta soma por "Barbie". Protagonista e produtora do filme, a atriz embolsará cerca de US$ 50 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 248 milhões, que somam o seu salário e bônus de bilheteria, segundo fontes que conversaram com o portal Variety.

Ao todo, o filme já atingiu uma bilheteria de R$ 5.86 bilhões de reais e segue vendendo ingressos. O longa já é a segunda maior bilheteria da Warner Bros., atrás apenas de "Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2". Também é a segunda maior de uma diretora mulher nos Estados Unidos, superando a marca de "Frozen 2".

Além de viver a boneca que dá nome ao filme, Margot Robbie faz parte da chefia da produtora LuckyChap Entertainment, uma das responsáveis pelo filme. A atriz foi uma das grandes responsáveis pela existência do longa-metragem e participou inclusive da escolha da diretora, Greta Gerwig.