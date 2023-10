Jardineiro confunde cadáver com decoração de Halloween nos EUA

Nos EUA, existe a tradição de decorar as casas para comemorar a noite de Halloween, no dia 31 de outubro (foto: Freepik)



Segundo informações do jornal estadunidense USA Today, no dia 10 de outubro, a polícia recebeu uma denúncia de um corpo encontrado no quintal de uma cabana de madeira abandonada, em China Grove. O cadáver se trata de Robert Owens, de 34 anos, que estava desaparecido desde o dia 1/10. No dia seguinte de seu desaparecimento, ele teria sido visto seminu e com arranhões nas costas, por um jardineiro que acreditou que ele fosse uma decoração de Halloween. Outro trabalhador reportou o caso às autoridades. A polícia da Carolina do Norte investiga, desde o último dia 10, um caso curioso que aconteceu na cidade de China Grove, nos EUA. Um homem, que morreu por causas ainda não divulgadas, foi confundido com uma decoração de Halloween por um jardineiro. O trabalhador aparou a grama em volta do corpo acreditando que se tratava de um adereço da festividade.Segundo informações do jornal estadunidense USA Today, no dia 10 de outubro, a polícia recebeu uma denúncia de um corpo encontrado no quintal de uma cabana de madeira abandonada, em China Grove. O cadáver se trata de Robert Owens, de 34 anos, que estava desaparecido desde o dia 1/10. No dia seguinte de seu desaparecimento, ele teria sido visto seminu e com arranhões nas costas, por um jardineiro que acreditou que ele fosse uma decoração de Halloween. Outro trabalhador reportou o caso às autoridades.

A família de Robert, que não tem vínculo com a propriedade em que o corpo foi encontrado, está revoltada com a situação e tentando entender o que aconteceu. No GoFundMe, plataforma utilizada para arrecadar doações para as despesas funerárias, Hailey Shue, irmã da vítima, questionou o ocorrido: “Quem em sã consciência corta a grama de um quintal em uma casa que está abandonada e ninguém mora lá há algum tempo?”





A família admitiu o histórico de abuso de substâncias por Robert Owens, mas, assim como a polícia, reiterou que havia marcas defensivas no corpo quando foi encontrado. Em um comunicado à imprensa, a polícia diz que não há sinais de crimes, apesar de ser considerado de natureza suspeita.

O Halloween, celebrado na noite do dia 31 de outubro é conhecido como Dia das Bruxas no Brasil, é uma data tradicional nos Estados Unidos. Todos os anos, milhares de pessoas decoram suas casas com artefatos típicos da data, como abóboras, teias de aranha e figuras assustadoras. Alguns dos adereços são mais realistas do que outros, fazendo com que houvesse registros de denúncias no país norte-americano de pessoas que acreditaram estar vendo pessoas assassinadas.





O artista Steven Novak, morador de Dallas, já criou algumas decorações que fizeram com que pessoas desconfiassem da realidade, se perguntando se era apenas fictício, ou não. Em 2020, o Departamento de Polícia de Dallas foi chamado algumas vezes até sua casa depois de receber denúncias sobre pessoas assassinadas naquele endereço.