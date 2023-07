Vovô 'pressente' a própria morte e viraliza por se arrumar para seu enterro

O que você faria se sentisse que vai morrer? O avô da TikToker Rebecca Salviano, Francisco, de 94 anos, cismou que morreria no sábado (1/7). Preocupado, ele resolveu agilizar o processo e já se vestiu com a roupa com que gostaria de ser enterrado. A neta compartilhou o vídeo e contou que ele segue vivinho da Silva. E as imagens logo viralizaram.

Nas imagens, ele aparece de calça social clara, enquanto pede ajuda para a nora fechar os botões de sua camisa. Ela pergunta para o sogro: “Onde o senhor vai tão arrumado?”. O senhor responde que vai “enterrar, uai”.

A nora pergunta quem vai ser enterrado, mas ele faz um mistério. “Você vai ficar sabendo”, diz. Em seguida, ele diz que a mulher irá para o seu enterro. “Eu não tô te entendendo, meu sogro”, responde, incrédula.

Na legenda, Rebecca contou que o avô tem Alzheimer e problemas de audição e que, de vez em quando, tem algumas cismas. Ela ainda ressaltou que Francisco é assistido pela mãe da TikToker. O vídeo viralizou e rendeu diversos comentários divertidos. “Eu depois do Google me dar o pior diagnóstico só porque eu falei que estava tossindo”, brincou um perfil. “Eu sou paranóica desse jeito”, disse outro.

Apesar do avô ter acreditado que a morte estava chegando, a neta garantiu que ele segue bem de saúde (foto: Reprodução / TikTok)



Também houve muitos comentários de pessoas preocupadas com Francisco. Mas Rebecca postou novos vídeos para acalmar os seguidores. Nas imagens, os dois aparecem juntinhos cantando.