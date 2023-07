Annabelle e Chucky: garotinha viraliza ao mostrar brinquedos assustadores

Uma garotinha americana de quatro anos tem causado confusão nas redes sociais por ter uma coleção de brinquedos de personagens de filmes de terror. No vídeo postado pela sua mãe, a criadora de conteúdo Taylor Mccowan, a menininha abre um presente: uma boneca Annabelle de “tamanho real”, como descreve a garota.

Em seguida, ela abraça sua nova aquisição e começa a integração de Annabelle ao grupo de bonecos macabros. O primeiro é Chucky, de ‘O brinquedo assassino’. Em seguida, vem Coraline, do filme ‘Coraline e o mundo secreto’. A cada personagem que ela traz para brincar, a garotinha muda a voz.

Michael Myers, da saga ‘Halloween’ também está na coleção, junto com Pennywise, o palhaço vilão de ‘It - a coisa’. Em seguida, ela traz um segundo Chucky, desta vez, descabelado; e sua noiva Tiffany. Um terceiro Chucky encerra o vídeo. Ele tem as cicatrizes no rosto e segura uma faca, enquanto se locomove, por estar em cima de um robô aspirador. “Quem diabos é você?”, pergunta o boneco. Ele ainda faz um plano: “A primeira coisa que temos que fazer é sair deste corpo de uma vez por todas”.

O vídeo dividiu os internautas. De um lado, há quem acha fofo a menina não ter medo dos personagens e amar filmes de terror. “A criança perfeita”, decretou um comentário. “Ela é tão adorável. Não posso lidar”, comentou outro perfil. “Eu tenho uma amiga que tem um garoto e uma garota. Os quartos deles são decorados com filmes de terror e serial killers. O menino se chama Kemper por causa do filme ‘Texas Chainsaw Massacre’. E a menina Alesssa, por conta de ‘Silent Hill’”, contou outro.

Também existiram diversas críticas ao gosto da menina e à família, por permitir os brinquedos. “As entidades têm medo dessa criança”, ironizou um perfil. “Família estúpida”, xingou outro. “Por que uma garota de quatro anos está assistindo a esses filmes?”, questionou um comentário.

Família foi criticada por permitir que a garota conhecesse filmes de terror (foto: Reprodução / Instagram)

Com o sucesso do primeiro vídeo, a mãe compartilhou novas imagens. É uma continuação da apresentação de Annabelle. Ela leva outras bonecas feitas à semelhança do brinquedo que inspirou os filmes. Os comprimentos continuam com Slaapy, dos filmes ‘Goosebumps’. Dando fim à jornada de bonecos medonhos, ela traz duas máscaras: Ghostface, da série ‘Pânico’, e do Jason, de ‘Sexta-feira 13’. A menininha ainda exibe uma luva com garras de Freddy Krueger, da série ‘A hora do pesadelo’.