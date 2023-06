Blogueira comemora aniversário de 30 anos em festa de funeral

438

Alessandra Krug publicou em suas redes sociais todos os detalhes da sua festa de 30 anos (foto: Redes sociais/Instagram)

A criadora de conteúdo digital Alessandra Krug comemorou seu aniversário de uma forma diferente: com muito choro e convidados enlutados, o tema da festa foi ‘funeral’. Mas, calma! A blogueira comemorou apenas o funeral de seus 20 anos, que ficou no passado, já que ela completou 30 anos no último domingo (25/6).





A temática da festa, um tanto inusitada e bem criativa, rendeu nas redes sociais. Com direito a velas, caveiras e até uma lápide, a decoração foi toda pensada para enterrar de vez os 20 anos da influenciadora. No Instagram, Alessandra compartilhou com seus seguidores todos os detalhes da festa, desde o look até o choro dos convidados.

Em uma das publicações feita pela blogueira, ela explica de onde veio a inspiração para a temática e como foi importante para ela encerrar seus 20 anos de forma bem humorada para iniciar uma nova fase aos 30: “O tema foi R.I.P 20’s (Rest In Peace 20’s) em português ‘Descanse em Paz 20 anos’. O tema não é comum no Brasil, mas é nos EUA, por isso boa parte da decoração está em inglês”.





“Sempre me senti pra baixo nos meus aniversários, tenho dificuldade de passar pelas etapas da vida e aceitar que não sou mais adolescente kkkrying então pensei que esse tema seria PERFEITO pra mim! Queria me despedir dos meus 20 anos pra poder entrar com tudo nos 30 (que dizem serem bem melhores que os 20)”, contou.





Nos comentários, os seguidores da influencer elogiaram a criatividade e desejaram os parabéns. ‘Amei a decoração! FELIZ ANIVERSÁRIO LELÊEEE!!! Que seja um lindo ciclo, de saúde e sucesso! Merece o mundo’, comentou uma mulher. ‘Ficouuuu TUDOOOOOO %uD83D%uDDA4%uD83D%uDDA4%uD83D%uDDA4 Que essa nova fase seja ainda mais incrível e cheia de realizações’, comentou outra.





‘Amei o tema!!! Kkkkk vou aderir no meu! Só faço 30 no ano que vem’, elogiou um internauta. ‘ACHEI GENIALLLLL!!!! Como uma boa geminiana que é, super criativo, autêntica e fez até a família entrar na onda! Eu amei’, disse outro.





Outras pessoas elogiaram também a atuação da criança que faz parte da entrada dos convidados chorando pelo funeral fake. ‘E o Oscar vai para: Ísis!!! Entregou tudoooo!’, disse um perfil. ‘Acho que até a bb entrou no personagem kkk amei’, comentou outro. ‘A bebê encorporou o personagem real hahahahaha’, elogiou mais um perfil.