"Bebê aposentado" faz aniversário temático e viraliza nas redes

Bebê ganhou biscoito de cartão benefício do INSS (foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Bento completou dois anos e teve festa de aniversário com o tema " Bebê aposentado" para celebrar. A festa foi divulgada pela mãe, Camile Pasquarelli (@inspireoutras), em São José dos Campos (SP), e viralizou nas redes sociais.

Camile é digital influencer e divulga a rotina da família em casa para os seus 389 mil seguidores. Bento, o filho mais velho, sempre aparece brincando de fazer faxina, de tomar "chazinho da tarde" e de fazer a feira, assim, foi carinhosamente apelidado de "Bebê aposentado".

No aniversário, a família decidiu homenageá-lo com uma festa com todas as brincadeiras preferidas de 'aposentado' e o vídeo hoje, já atingiu 2,9 milhões de visualizações no Instagram.

No vídeo, Bento aparece segurando o Cartão Benefício do INSS de biscoito, varrendo o local da festa, tomando chazinho com seus 'amigos da terceira idade' e fazendo a feira.

“A decoração da festa tinha tudo que ele ama — um bingo gigante, cartões de aposentado, seus brinquedos em forma de biscoito e o principal: muita faxina. Será que o aposentado amou a festa? Não tenho dúvidas! E como um bom aposentado, mesmo na sua festa, passou seu cafezinho, fez sua feira, escolheu as melhores verduras e levou para casa para comer mais tarde”, diz Camila no vídeo.

*Estagiária sob supervisão de Fernanda Borges