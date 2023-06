Mulher faz peregrinação em bares para comemorar aniversário

438

Se você mora em Belo Horizonte, provavelmente já foi convidado ou já compareceu a uma comemoração de aniversário em um barzinho. Mas imagina ir a 35 locais em um mesmo dia, tomando uma cerveja em cada um deles?

Gabi e as amigas passaram por vários locais do Rio de Janeiro para comemorar o aniversário (foto: Reprodução/redes sociais)



Foi o que aconteceu com a criadora de conteúdo digital Gabi Nascimento, do Rio de Janeiro. A peregrinação pelos 35 bares foi escolhida para celebrar seus 35 anos. “As ideias de milhões. Me senti como no carnaval”, diz a locução no vídeo.

A jovem e as amigas tinham como objetivo beber uma cerveja em cada estabelecimento, mas também tomaram água entre copos da bebida. Já que “sobriedade é saúde”.

No décimo bar, as garotas tiveram um bolinho, com direito a confeitos e vela, para cantar ‘Parabéns’ para a aniversariante.Em um tour pelo Rio de Janeiro, elas foram para a Lapa, ponto tradicional da boemia carioca, e para Botafogo.

E, no meio de tanta cerveja, Gabi resolveu tomar uma dose de cachaça. “Cachaça vem da cana, é como salada”, brincou na locução do vídeo. A partir do 15° bar, a aniversariante disse que já estava com os dedos dormentes.

Além de bares, as amigas passaram por ambulantes, depósitos de bebidas e “pagodes insalubres”. E, para fechar a noite, a aniversariante resolveu comer um macarrão na chapa no meio da rua. “Siga para mais dicas de como ser feliz”, diz o final do vídeo.