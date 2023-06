Brasileiro tatua submarino que implodiu em expedição ao Titanic

438

Fotos da tatuagem em homenagem ao submarino, que implodiu durante expedição ao Titanic, viralizaram nas redes sociais (foto: Marcelo Venturini/Reprodução)

Relembre o caso

Um homem do Espírito Santo decidiu eternizar o submarino Titan, que implodiu durante expedição ao Titanic, nesta semana, com uma tatuagem na perna. O resultado, compartilhado pelo tatuador, repercutiu nas redes sociais nessa quinta-feira e deu o que falar.O desenho foi sugerido pelo próprio tatuador Marcelo Venturini, já que o cliente estava no meio de um projeto para fechar a perna direita com tatuagens temáticas de fundo do mar, como peixes e tubarões. A intenção era tatuar um submarino e, com a repercussão do caso, eles decidiram fazer uma homenagem.A história acabou virando meme nas redes sociais nessa quinta-feira (22), mesmo dia em que foram encontrados destroços do submarino e constatado a morte de todos os ocupantes . Tatuador e cliente dizem que a intenção não era fazer piada, apenas registrar o momento histórico.Nos comentários da publicação, os seguidores não mediram elogios ao trabalho do tatuador. "Sensacional", comentou um seguidor. "Ficou irada", completou outro.O submersível Titan estava desaparecido desde o último domingo (18/6) quando equipes de busca do Canadá e dos Estados Unidos iniciaram a missão de resgate. Com um estoque de oxigênio de 96 horas (quatro dias), o veículo perdeu contato com o posto de controle uma hora e 45 minutos após sua submersão. Cinco passageiros estavam a bordo.