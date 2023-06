Gilberto Gil participa de gincana escolar; entenda como

438

Gilberto Gil é citado em gincana escolar (foto: Twitter/Instagram/Reprodução)



Uma publicação feita no Twitter em que mostra crianças escolhendo o nome de equipe para uma gincana escolar repercutiu nesta terça-feira (27/6). Isso porque, entre as mais variadas e criativas sugestões, estava o nome do cantor Gilberto Gil, o que surpreendeu internautas.

amanha meus alunos vao ter uma gincana de queimada contra uma outra sala e eles precisavam escolher o nome do time deles

pois ai esta a lista de opcoes de nome q eles deram . pic.twitter.com/dmAvb70ImD %u2014 sequilho de goiabada (@fumandofinos) June 27, 2023







‘Meteoro’ e ‘Marshmallow’ foram algumas das outras opções sugeridas pelas crianças, mas o que mais chamou a atenção da web foi o nome do artista, visto que o estilo musical de Gil não é voltado diretamente para o público infantil.

GILBERTO GIL %u2014 pirilampo %uD80C%uDDA4 (@cogumilho) June 27, 2023 GILBERTO GIL ESTE É LITERALMENTE O NOME PERFEITO %u2014 que gravata sensacional olha os detalhes da gravat (@Nvness7k) June 27, 2023







Um dos internautas estipulou que talvez a criança que sugeriu o nome tenha conhecido o cantor através da internet, já que no dia anterior Gilberto Gil completou 81 anos e foi um dos assuntos mais comentados na internet.





Outros internautas brincaram também sobre a junção de duas das opções, pois as crianças não satisfeitas com os times ‘Marshmallow’ e ‘Gilberto Gil’, criaram o nome ‘Gil Marshmallow’. “CLARAMENTE algum aluninho mini querido falou ‘marshmallow’ e outro do nada tirou um ‘gilberto gil’ aí a criança embaixadora da onu promovendo a paz uniu os dois e deu a ideia de ‘gil marshmallow’”, disse um perfil.





‘Eu escolheria Gil Marshmallow pra selar a paz!!!!’, disse outro. ‘gil marshmallow claramente o melhor nome’, tweetou uma mulher. ‘Gil marshmallow é claramente um álbum da Tropicália’, brincou outro.

"Crianças" muito forte na briga contra "Gilberto Gil" mas depois que eu li "Gil Marshmallow" não tem a menor possibilidade de ser outro nome kkkkkk %u2014 Odenilsonjr (@OdenilsonJr) June 28, 2023







Em meio a brincadeiras, a dona da publicação deu um parecer sobre a disputa de nomes. ‘Gente, pra quem tá perguntando: quem ganhou foi bola de fogo (o menos inusitado, porém o mais estético e condizente)’, informou a professora após vários perfis perguntarem qual nome de time tinha ganhado.