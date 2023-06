Djavan divulga show em catalão, e internautas acham que é linguagem neutra

677

Djavan vai se apresentar em Barcelona, na Espanha (foto: Reprodução/Instagram)

O cantor Djavan recebeu comentários negativos em sua página do Instagram ao divulgar show em Barcelona, na Espanha, nesta quarta-feira (28/6): "Últimes entrades!". Na verdade, os haters cometeram erro ao não traduzir a mensagem corretamente.





Os Internautas opinaram que a construção, supostamente escrita usando linguagem neutra, não consta no dicionário: "Poderias traduzir o que seria ÚLTIMES ENTRADES? Não achei essas palavras no 'primo Aurélio'", ironizou a usuária Carmen Luciene.



No entanto, "últimes entrades" é a tradução em catalão para "últimas entradas". O show, que tem ingressos quase esgotados, acontecerá em Barcelona, cidade pertencente à região da Catalunha, na Espanha, que tem língua própria e grupos separatistas que protestam pela independência.



O humorista Antônio Tabet brincou com a situação no twitter: "Se o dia não tá fácil pra você, imagina pro Djavan, que está sendo criticado por 'usar linguagem neutra' na divulgação do show que fará na Espanha, só que, na verdade, o post está escrito em catalão".