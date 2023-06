Projeto 'Faxina Milgrau' auxilia pessoas com depressão e ansiedade

677

A modelo e influenciadora digital Ellen Milgrau, com mais de 3 milhões de seguidores em plataformas como TikTok, Instagram e YouTube, ganhou reconhecimento por seu projeto inovador chamado 'Faxina Milgrau' . Este projeto, que já prestou assistência em 25 residências, 24 em São Paulo e uma no Rio de Janeiro, envolve a realização de trabalhos domésticos em casas de indivíduos que sofrem de depressão, ansiedade e acumulação compulsiva.





Artistas famosos como Karol Conká, Marina Sena, Maju Trindade, Leandro Lima e Supla já trabalharam em conjunto com o projeto, e o episódio mais recente, que será exibido neste fim de semana, conta com a participação de Linn da Quebrada.





Ellen Milgrau, que convive com a depressão há uma década, expressou que o propósito do projeto é dar visibilidade a condições de saúde mental que são mais comuns do que as pessoas imaginam. 'A Linn foi muito parceira e deu tudo de si na faxina! Foi incrível contar com a presença dela', compartilhou Milgrau, acrescentando que o projeto também serve como um lembrete de que os artistas são humanos e não têm medo de fazer trabalhos domésticos.





Linn da Quebrada também falou sobre sua experiência, destacando o impacto significativo do projeto. 'Me levou para um lugar de perceber as nossas fragilidades', afirmou ela.