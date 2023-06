Ator argentino realiza 30 cirurgias plásticas para parecer com Ricky Martin

677

Francisco Mariano Javier Ibanez, conhecido ator argentino, recentemente compartilhou sua experiência de ter realizado mais de 30 procedimentos cirúrgicos estéticos com o objetivo de se assemelhar ao famoso cantor Ricky Martin.





Leia: Sobrinho de Ricky Martin retira acusações de assédio contra o cantor Durante o processo, o ator enfrentou um incidente alarmante onde quase perdeu a visão. Ibanez relatou que um profissional da saúde, por erro, administrou óleo industrial em seu rosto, que posteriormente alcançou seus olhos, causando sérias complicações.

Buscando assistência médica, o ator conseguiu remover o óleo de sua face, porém ficou com marcas permanentes. Atualmente, faz uso de lentes de contato para auxiliar sua visão. Em suas palavras, 'Quando ele me injetou o óleo, eu estava dormindo. Acordei com uma dor intensa e meu rosto estava todo inchado'.

A inspiração para se parecer com Ricky Martin surgiu quando comentários apontavam uma certa semelhança entre os dois. Após perder 92 kg no reality show argentino 'Cuestion de Peso', Ibanez decidiu aprimorar essa semelhança. Em entrevista ao jornal Clarín, o ator refletiu sobre suas motivações: 'Queria me sentir bem, uma pessoa normal. Não queria isso. Fui abusado pelo meu irmão. Eu queria ser outra pessoa, não necessariamente Ricky Martin, mas outra pessoa.'