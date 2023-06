'Nosso Sonho' de Claudinho e Buchecha tem teaser e data de lançamento

677

O primeiro vislumbre e a data oficial de lançamento do tão aguardado filme 'Nosso Sonho', que narra a vida e carreira da emblemática dupla de funk melody Claudinho e Buchecha, foram finalmente revelados.

Marcados para debutar nos cinemas brasileiros em 21 de setembro, Lucas Penteado e Juan Paiva assumem os papéis principais como Claudinho e Buchecha, respectivamente.

'Nosso Sonho' tem como objetivo retratar a ascensão meteórica de dois jovens da cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, que conquistaram o coração do público com sua música animada, carisma excepcional e um espírito despojado.





O teaser dá um vislumbre do início da carreira da dupla, destacando a sólida amizade que foi fundamental para seu sucesso. A dupla Claudinho e Buchecha deixou uma marca indelével na música brasileira com hits memoráveis como 'Só Love' e 'Fico assim sem você'. Infelizmente, a dupla se desfez em 2002 após a trágica morte de Claudinho em um acidente automobilístico.

A versão infantil da dupla será interpretada pelos atores Vinicius Boca de 09 e Gustavo Coelho em 'Nosso Sonho'. A direção do filme é de Eduardo Albergaria e conta com um elenco talentoso incluindo Tatiana Tiburcio, Nando Cunha, Lellê Landim e Clara Moneke.

A produção musical do filme é assinada por Buchecha. O primeiro teaser de 'Nosso Sonho' já está disponível para visualização.