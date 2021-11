Relembre como foi a morte trágica de Claudinho, da dupla com Buchecha

Claudinho (E) teve morte trágica, quando voltava de um lançamento no interior paulista (foto: Youtube.com)

Uma dupla de cantores formada por amigos de infância foi desfeita de maneira trágica, devido à morte de um de seus membros, num acidente na rodovia Presidente Dutra. Trata-se de Cláudio Rodrigues de Mattos, aos 26 anos, o Claudinho, que fazia dupla com Buchecha. O carro que dirigia derrapou e bateu numa árvore. Ele morreu preso às ferragens.

A dupla, autora de “Conquista”, "So love”, “Quero te encontrar”, vivia seu auge. Era o dia 13 de julho de 2002. Ele e seu parceiro, mais a equipe, retornavam de uma apresentação do lançamento do álbum “Vamos dançar”, que era o sexto da dupla, na cidade de Lorena, no interior paulista.

Claudinho tinha ido em seu carro, enquanto Buchecha preferiu viajar na van, junto com a equipe. Na descida da Serra das Araras, perto da cidade de Seropédica, no Rio de Janeiro, aconteceu o acidente. Quem dirigia o carro de Claudinho era Ivan Crespo Manzieri, que sobreviveu ao acidente. Foi socorrido.

O caso teve desdobramentos, pois o motorista foi processado pela viúva, anos depois. No dia e na hora do acidente chovia muito. Eles seguiam em comboio, quando resolveram parar para um lanche. Quem dirigia o veículo até esse momento era o DJ Tralha, que resolveu seguir viagem na van da equipe, passando, então o voltante para Manzieri.

No momento do acidente, a van, onde estava também Buchecha, vinha logo atrás do carro. Todos ficaram chocados.

Dez anos depois dese acidente, a concessionária da rodovia, a Nova Dutra, foi condenada a pagar uma indenização de R$ 13.460,39 pelos danos causados ao veículo e uma pensão mensal de R$ 2.051,23 para a viúva de Claudinho, Vanessa Alves Ferreira, até que ela complete 70 anos. Além disso, uma multa de R$ 500 mil por danos morais.

O advogado da viúva alegou que a rodovia estava em condições muito ruins e que não tinha a segurança necessária, pois não havia, naquele local, uma mureta de contenção, além de outras irregularidades. E segundo este, são fatores que contribuíram para a morte do cantor.