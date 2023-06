Menino de 2 anos escolhe 'ventilador' para tema de aniversário e viraliza

Menino de 2 anos se diverte com festa temática de ventilador (foto: Redes sociais/jaquecacheia)

Um vídeo em que mostra um menino de dois anos ganhando uma festa de aniversário com o tema que ele mais gosta tem repercutido nas redes sociais. A criadora de conteúdo digital Jaqueline Denise, mãe do bebê Theodoro, registrou não apenas a paixão do filho por ventiladores, mas a decoração da festa temática.





No vídeo, Jaqueline conta que o menino sempre gostou de ventiladores. ‘O Theodoro sempre gostou de ventiladores e eu posso provar’, narra enquanto mostra cenas do filho interessado nos objetos e até imitando um ventilador de teto ao rodar no mesmo lugar. Em seguida, ela disse que buscou referências de decoração, visto que o tema era difícil.





Por fim, ela registrou a festa e a alegria do filho em ver tantos ventiladores reunidos em um só lugar. Além da festa temática, Theodoro foi presenteado pelos convidados com vários tipos diferentes de objetos: de mão, de mesa e até de escritório.









Mulher viraliza ao fazer vídeo para provar que noivo é fofoqueiro O vídeo circulou em várias redes sociais e gerou vários comentários de pessoas que acharam fofo e um tanto inusitado o tema da festa. ‘Amo as obsessões aleatórias de crianças’, disse uma mulher no TikTok. ‘Ele tinha que apagar a vela com o ventiladorzinho’, sugeriu um homem na rede social.





No Instagram, onde o vídeo acumula quase 35 mil visualizações, internautas também elogiaram a criatividade do tema. ‘Eu amei demais! Preservar os desejos dos babys desde criança. Vai crescer cheio de autenticidade’, comentou um perfil.‘O meu filho de 3 anos também é apaixonado por ventilador’, compartilhou outro perfil.





Porém, essa não é a única festa infantil com um tema curioso. Recentemente, outra publicação semelhante viralizou no Twitter: a festa de uma menina com tema Jesus Cristo.

gente não ironicamente minha sobrinha fez o aniversário com tema de jesus pic.twitter.com/LK4Ot6VnAz %u2014 giu (@giuk1a) June 4, 2023







Na foto publicada pela tia da garota, estavam a aniversariante com os braços abertos, trajada de uma túnica branca e uma faixa vermelha, fazendo referência à vestimenta de Jesus Cristo, e outros 12 amigos ao lado, número exato de discípulos que Jesus tinha no quadro da Santa Ceia, de Leonardo da Vinci.





‘O mais legal é que ela chamou 12 amigos pra ser os discípulos, chamo essa garota de ícone’, brincou um perfil. ‘Faria, mas não sei se tenho 12 amigos’, brincou outro.