Mulher viraliza ao fazer vídeo para provar que noivo é fofoqueiro

438

Nada como uma boa fofoca para unir um casal. Pelo menos é assim com os influenciadores Mariana Oliveira e Diego Fortes. Os dois viralizaram com uma pegadinha em que a jovem tenta provar que o noivo é fofoqueiro.

No vídeo, Mariana filma a reação do noivo ao fingir receber uma ligação em que uma amiga conta sobre uma traição. De fones de ouvido, ela diz que vai para o quarto para as duas conversarem. Curioso, ele vai atrás; Aflito, a cada fala da noiva, Diego pede para que ela tire o acessório e o deixe ouvir a conversa.



Leia também: 'Nunca é tarde', diz advogado que recebeu registro da OAB aos 92 anos

A cada detalhe que Mariana acrescenta, deixa o homem mais aflito, que chega a “gritar” em silêncio querendo saber do que se trata. Em um momento, Diego diz que, se a noiva não o deixasse ouvir a conversa, ele desligaria a internet.Quando ele chega a ajoelhar pedindo que a noiva retire os fones, é que a influenciadora conta que era tudo uma pegadinha. “Você só tinha um trabalho: tirar o fone”, disse Diego no fim do vídeo.

As expressões desesperadas de4 Diego fizeram o vídeo viralizar (foto: Reprodução / TikTok)

E parece que não é só Diego que é fofoqueiro. “Eu tenho exatamente essa energia, eu teria ficado MALUCO”, disse um homem em um comentário. Outras pessoas acusaram o vídeo de ser fake, mas uma internauta defendeu a veracidade da história, já que sempre passa por algo parecido. “. Meu marido faz esse tipo de coisa comigo faz 8 anos e eu SEMPRE caio. Toda vez”, comentou.



Confira:Homem carrega geladeira nas costas, faz dancinha e viraliza

Houve também quem defendesse o direito de ser fofoqueiro. “Normalizem a fofoca, saber ouvir “estórias” é uma forma de perpetuar a história humana. Eu AMO ouvir uma fofoca, mas bem contadas, com detalhes, nem preciso conhecer quem está contando nem os envolvidos”, disse um perfil.

Mariana e Diego criam diversos conteúdos sobre relacionamentos e trollagem. Eles já haviam viralizado anteriormente com um vídeo em que a jovem finge que quer terminar o noivado.