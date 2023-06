438

O "Maguila Mudanças" tem perfil no TikTok e mostra as habilidades (foto: Reprodução/ Redes Sociais ) Braço de ferro! Um homem, conhecido por Maguila, viralizou nas redes sociais neste fim de semana ao carregar eletrodomésticos nas costas. Ele, que é dono de uma empresa de carretos no município de Diadema, em São Paulo, apareceu dançando enquanto segurava uma geladeira apoiada em um ombro.





"Olha o passinho do Maguila com a geladeira na mão. Do Nordeste para o mundo", diz homem que gravava o vídeo.

O "Maguila Mudanças" tem perfil no TikTok e mostra as habilidades não só com eletrodomésticos. É tanta força que, em outros vídeos, ele aparece puxando um carro e carregando dois botijões de gás com os dentes.