Tiktoker viraliza ao ficar preso em toboágua, veja o vídeo

Tiktoker fica preso em toboágua na Malásia (foto: Tiktok/Reprodução)

Um jovem viralizou depois de postar um vídeo de si mesmo ficando preso em um toboágua em um parque aquático.

O TikTok, que já acumula mais de 51 milhões visualizações, mostra Jami com os braços cruzados quando o tubo em que ele está se abre e o atira no grande escorregador.

Embora a filmagem inicialmente mostre Jami atravessando o brinquedo com facilidade, o homem é visto mais tarde parando abruptamente no meio do escorregador antes de mais uma vez ganhar velocidade. Parando mais uma vez, ele tenta rastejar pelo espaço apertado enquanto gritava por socorro.

Felizmente, seus gritos foram ouvidos e a parte superior do escorregador foi aberta por um funcionário do parque que veio salvar o homem.

De acordo com o vídeo, o incidente ocorreu no Parque Temático Penang Escape, localizado no distrito de Southwest Penang Island, na Malásia.

Internautas expressaram, nos comentários, o medo de ficarem confinados em um espaço tão pequeno.

“Minha claustrofobia despertou”, comentou um usuário. “Você pode ver que ele estava em pânico”, disse uma segunda pessoa. “Novo medo desbloqueado”, opinou um terceiro.

Uma das contas que comentou, alegou que as calças do homem foram a causa de suas paradas inesperadas. "O cara realmente usava calças de corrida para um parque aquático", apontou. E Jami respondeu, "lição aprendida".