Brasileiro é morto a tiros na frente da mulher grávida em Portugal

A Polícia Judiciária (PJ) de Portugal tenta entender o que levou o carioca Allisson Gonçalves, de 35 anos, a ser assassinado à queima-roupa, com três tiros, dentro da própria casa, em Grândola, no Alentejo, Portugal.

Ex-militar paraquedista, Allisson tinha uma vida pacata, trabalhava há anos em uma rede hoteleira. Diante desse histórico, a polícia acredita que ele pode ter sido morto por engano. O Consulado do Brasil acompanha o caso.

Eram quase 4 horas da madrugada de domingo quando dois homens e uma mulher entraram no apartamento do ex-militar. Os bandidos deram três tiros no brasileiro, dois no tórax e um nas costas. Os assassinos ainda agrediram a mulher de Allisson, que está grávida de 17 semanas.