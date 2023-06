Americano bate recorde de maior coleção de itens de dálmatas

436

Scott Erbele possui mais de 1100 itens pela casa (foto: GWR/Divulgação)

Um morador do estado da Flórida, nos Estados Unidos, bateu o Recorde Mundial do Guinness pela maior coleção de itens relacionados a dálmatas, com um total de 1.152 peças. Scott Erbele, de Fort Lauderdale, disse que sua coleção começou com uma lâmpada dálmata que seus pais compraram para ele quando ele era um bebê, em 1954.Scott disse que encheu seu primeiro armário com itens colecionáveis de dálmatas no início dos anos 2000, e hoje, paixão se espalhou pelo resto de sua casa. Sua coleção apresenta brinquedos de pelúcia, estatuetas, decorações de Natal e obras de arte, incluindo um par de gravuras de Thomas Kinkade no valor de cerca de US$ 2.000 cada.

"Desde a contagem recorde em fevereiro, adquiri facilmente outros 50 itens. É muito divertido. De alguma forma, preciso me controlar. Estou quase tendo manchas também", disse.

Paixão começou após se apaixonar pelos bombeiros (foto: GWR/Reprodução)



O de Scott amor pela raça canina decolou alguns anos depois, quando ele começou a idolatrar os bombeiros. "Meus pais compraram uma casa em 1963, localizada em Silver Spring, Maryland. Felizmente, do outro lado da rua estava o corpo de bombeiros voluntários", disse Erbele ao Guinness World Records (GWR). "A sirene de alerta tocava e eu corria para o corpo de bombeiros, atendia o telefone e abria as portas para os bombeiros que chegavam." Erbele tornou-se bombeiro quando adolescente. "No dia em que fiz 16 anos, tornei-me membro. Ao longo dos anos, subi na hierarquia e servi como vice-chefe e presidente do departamento. Sou membro vitalício, mas há muito tempo inativo", disse ele. Ele também serviu como bombeiro profissional no Condado de Arlington, Virgínia, de 1975 a 1997.





*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa