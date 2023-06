'Superman sergipano' viraliza com acidente de ônibus

O verdadeiro Superman existe e mora em Sergipe. Em um vídeo viral que circula nas redes sociais, um homem vestido como o super-herói faz animação em uma loja quando é acertado por um ônibus e sai sem um arranhão.

O Superman estava com o microfone na mão enquanto dançava uma música. Ao fundo das imagens é possível ver o ônibus vindo, mas o homem não vê e acaba na frente do veículo. O carro até tentou, mas não conseguiu frear, mas acabou atingindo as costas do homem.

Acontece que ele nem se mexeu. “Agora, eu vi que eu sou de aço”, brincou no vídeo. Em seguida, ele se dirige ao motorista perguntando o que aconteceu. Sem perder o bom-humor, o Superman diz para o condutor e para o público: “Denúncia: o freio desse carro não está bom”.

“A franja nem mexe”, ressaltou um comentário. Outro perfil riu do fato do acidente sincronizar com a música. “E foi nas costas mesmo”, brincou.

O Superman Sergipano não deixou o bom-humor de lado após o incidente (foto: Reprodução / redes sociais)



Apesar do vídeo circular nas redes nos últimos dias, ele foi publicado pela primeira vez em 2021. O Superman sergipano é animador de vitrine e se veste de vários personagens, como o Zorro.

Em uma postagem recente do vídeo, ele contou que não ter se machucado no acidente foi um livramento. “Obrigado a todos pelo carinho. Passei por um milagre. Deus me livrou de algo mais grave, foi um leve atropelamento. Jamais faria algo somente por aparecer na mídia. Estava finalizando um trabalho, pois sou locutor e quando finalizo um trabalho sempre faço algumas resenhas. Já trabalhei quatro anos como cobrador de ônibus. Sou bastante conhecido dos motoristas de ônibus”, lembrou.