Onde fica e quanto custa o pedágio mais caro do Brasil

Os motoristas que passam pela rodovia do Sitema Anchieta-Imigrantes (SAI), em São Paulo, terão de pagar R$ 35,30 para circular pela via, a partir deste sábado (1º/7). O valor atual de R$ 33,80, que será cobrado ainda nesta sexta (30/6), sofreu um reajuste de R$ 1,50.

Administrado pela concessionária Ecovias, o SAI liga a região metropolitana de São Paulo à cidade litorânea de Santos. É a rodovia com o pedágio mais caro do Brasil, de acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).