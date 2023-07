Idosos que ficaram 80 anos casados morrem no mesmo dia

438

Memédio e Ana não tiveram filhos, mas filhos, ajudaram na criação de muitas crianças da zona rural da cidade (foto: Arquivo pessoal)

Uma história de amor que durou toda uma vida. Mamédio Alves Magalhães, de 105 anos, e Ana Araújo Magalhães, de 100, moradores de Paranã, no Tocantins, faleceram nesta sexta-feira (30/6). Casados por 80 anos, eles morreram no mesmo dia, com uma diferença de apenas quatro horas.

A sobrinha-neta, Ediana Quirino Magalhães, de 38 anos, contou aoque, desde que se casaram, os dois eram "unha e carne". Ana pegou uma pneumonia grave e, por conta da idade, tinha poucas chances de sobreviver. "A partir daquele momento, ele (Mamédio) não quis mais se alimentar direito. A gente dava os remédios, ele segurava na boca. Isso porque ela estava internada e ele viu ela indo”, contou.

Ediana conta que seu Memédio estava lúcido, já dona Ana só se lembrava do nome do marido (foto: Arquivo pessoal)

A sobrinha disse que Mamédio ficou muito abalado ao ver a esposa indo para a emergência, e para que o marido voltasse a se cuidar, dona Ana saiu do hospital. No entanto, na quinta-feira (29), quem precisou ser internado foi o senhor Mamédio.“Com minha avó não tinha o que fazer no hospital, trouxemos ela para casa, para ficar perto dele. Ele viu o estado dela, que só piscava e abria a boca. Quando foi ontem [quinta-feira] a gente levou ele para o hospital e o doutor preferiu que ele ficasse para tomar medicação."As últimas horas de vida do casal foram separados, Memédio morreu no hospital e dona Ana em casa. "Na sexta-feira, umas 4h, a gente recebeu a ligação do hospital para correr atrás de tudo. Quando foi por volta das 8h, as pessoas que estavam me auxiliando foram dar um banho nela e aí ela ‘foi’ depois desse banho”, contou Ediana.



A sobrinha-neta conta que, mesmo tendo 105 anos, seu Memédio estava lúcido, já dona Ana só se lembrava do nome do marido. O casal não teve filhos, mas Ediana conta que eles ajudaram na criação de muitas crianças da zona rural da cidade.

O enterro do casal vai ocorrer na fazenda onde viviam, na zona rural de Paranã, neste sábado (1º/7). A Prefeitura de Paranã lamentou a perda dos moradores e se solidarizou com a família.