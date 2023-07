Mulher enterra o pai no quintal de casa e divide opiniões na web

436

Shaniboo compartilha em seu perfil do TikTok vários vídeos de celebrações em volta do túmulo de seu pai, que foi enterrado no quintal de sua casa (foto: Reprodução/TikTok)

Uma mulher que enterrou o pai no quintal de sua casa, na Jamaica, publicou em suas redes sociais um vídeo dançando e bebendo em torno do túmulo. Internautas estão divididos entre aqueles que acham a atitude dela estranha e aqueles que acreditam que cada um pode fazer o que bem entender dentro de sua casa.









O vídeo que está repercutindo na internet nesta semana e dividindo a opinião das pessoas, já alcançou quase 300 mil visualizações até a manhã desta segunda-feira (3/7) e foi publicado por Shaniboo, uma jamaicana que perdeu o pai em meados de março deste ano. Desde então ela usa suas redes para expressar a dor de sua perda. Ela mostra, inclusive, o processo do enterro do pai dentro de sua própria casa.









“Meu pai está em seu terreno atrás da casa. Ele nos disse para colocá-lo perto da macieira”, compartilhou uma mulher. “Eu sei que ele se orgulha dessa garotinha. Eu respeito isso”, disse outra. “Todo mundo dizendo ‘Não’ para o quintal, mas qual a diferença de ter o vaso cheio de cinzas na lareira dentro de casa?”, questionou um homem.

Por outro lado, a repercussão do vídeo no Brasil foi mais crítica. Divulgado em várias redes sociais diferentes, as cenas receberam comentários negativos que vão desde a estranheza até pontuações sobre questões sanitárias. "Não se pode enterrar um corpo onde se quer principalmente por questões sanitárias!”, disse uma internauta. “É aí que o ‘baseado em fatos reais', do Invocação do mal acontece”, ironizou outro.



Em meio à polêmica, internautas também defenderam a mulher ao ponderar que cada um tem seus costumes de acordo com sua cultura.No Instagram, várias pessoas saíram em defesa da jamaicana. “Não sei pra quê discussão, casa é dela, o pai também”, comentou uma mulher. “O quintal é dela? O pai é dela? Ninguém tem nada a ver com isso…”, defendeu um perfil. “Cada lugar tem seus hábitos, sua religião, seus costumes”, disse outro.





Em seu perfil pessoal, Shaniboo compartilha outros vídeos que mostra o processo de construção do túmulo em sua casa e festividades feitas ao redor da sepultura. Apesar de parecer estranho para os brasileiros, as celebrações realizadas para pessoas que já faleceram é comum em diversos países.

Prática proibida no Brasil

Outra dúvida causada após a repercussão das imagens foi se a legislação permite que pessoas sejam enterradas em terrenos diferentes, de cemitérios, como Shaniboo fez ao enterrar um familiar dentro da própria casa.



No Brasil, leis estaduais e de vigilância sanitária não permitem o enterro em propriedade particular, justamente porque há riscos à integridade física de terceiros, o que fere o interesse coletivo.