Próximo hit mundial? É o que os fãs de Anitta esperam com ‘Mil veces’, novo single da cantora, que chegou nas plataformas de streaming nessa quinta-feira (19/10). A música em espanhol ganhou um clipe bem sensual com participação do italiano Damiano David, vocalista da banda Måneskin. Só nas primeiras 13 horas após o lançamento, o vídeo já tinha quase 1 milhão de views, sendo o vídeo mais visto no YouTube.

‘Mil veces’ remete ao início da carreira de Anitta, com o ritmo funk melody, que fez sucesso em hits como ‘Meiga e abusada’ e ‘Menina má’. A música foi co-produzida por DJ Gabriel do Borel e vai estar no próximo álbum da brasileira, chamado "Funk Generation", que ainda não tem data de lançamento. A expectativa é que ele chegue ao público após o carnaval.

Com cenas sensuais, 'Mil veces' já conquistou os fãs de Anitta Reprodução

Com imagens quentes, os fãs aclamaram o clipe da cantora e até imaginaram como seria um relacionamento entre Anitta e Damiano. Porém, a Poderosa deixou claro que o clipe é só atuação. “Não sei se na vida real a gente combina. A minha persona, Anitta, acho que combina com a persona dele, de palco e tal. Por trás das câmeras, como pessoa, acho que a gente não teria nada a ver, não", contou durante coletiva de imprensa.

Com muitos memes, o fandom da cantora botou ‘Mil veces’ nos assuntos mais comentados das redes sociais. “Funk do ano’, decretou um perfil nas redes sociais. Outro contou que vai fazer todos os amigos ouvirem.

“Anitta deveria ser presa!!! Porque com certeza ela botou alguma coisa ilícita pra me viciar tanto em ‘Mil veces’....”, brincou um fã. Veja mais reações:

Anitta atriz

Além da nova música, Anitta faz sua estreia na série ‘Elite’, da Netflix, nesta sexta. Na sétima – e última – temporada da série, a cantora faz sua estreia internacional como atriz. Ela dá vida a Jéssica, uma professora de defesa pessoal no colégio Las encinas, onde se passa a história. A produção promete muitas cenas quentes com a Poderosa.

Anitta já havia trabalhado como atriz durante a novela ‘Amor de mãe’, da TV Globo. Ela interpretava Sabrina, uma mulher que faz de tudo para ser famosa.