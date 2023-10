677

A Netflix divulgou na manhã desta segunda-feira (9/10) um teaser com as primeiras cenas de Anitta como atriz da série "Elite". A sétima temporada da trama chega à plataforma no próximo dia 20.

Nas imagens, ela aparece tomando banho de costas e a câmera passeia por seu corpo. Então, é surpreendida por Iván (André Lamoglia).

"O que está fazendo aqui?", pergunta ela? "Não me diga que está surpresa?", responde Iván, igualmente nu com ela no banheiro. "Vai me matar agora?", indaga Anitta.

A cantora já havia falado sobre sua vontade de seguir a carreira como atriz. A confirmação de que ela participaria de "Elite" veio em março.

Anitta participa da sétima temporada de 'Elite', que chega dia 20 na Netflix Divulgação/Netflix

Já corriam boatos de que a artista poderia integrar o elenco dos alunos do colégio Las Encinas. Os novos episódios contam também com a atuação de André Lamoglia, ator brasileiro que já foi apontado como um affair da cantora.

Até agora, ela já fez pequenas participações em produções brasileiras, a maioria interpretando a si mesma. A última delas foi como Sabrina em "Amor de Mãe" (Globo).