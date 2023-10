677

Taylor Swift lançou também a versão deluxe do álbum, com um remix da música 'Bad blood', com participação do rapper Kendrick Lamar @bethgarrabrant

Dos 30 termos em alta no X, antigo Twitter, 20 são sobre o relançamento do álbum ‘1989’, de Taylor Swift, na manhã desta sexta-feira (27/10). As faixas foram liberadas na madrugada de hoje, exatamente 9 anos após a estreia da versão original, em 2014.

O álbum conta com alguns dos maiores sucessos da cantora, como ‘Shake it off’, ‘Style’ e ‘Blank space’. Além de cinco músicas inéditas escritas na época da produção, mas que ficaram de fora do disco. São elas: “Slut!”, “Say Don’t Go”, “Now That We Don’t Talk”, “Suburban Legends” e “Is It Over Now?”.

Nas redes sociais, a cantora confessou que está satisfeita com o trabalho: “Para ser bem sincera, essa é a regravação favorita que já fiz até agora, porque as cinco faixas do ‘From the vault’ são insanas. Não acredito que elas tenham sido deixadas para trás”.

Taylor Swift pretende relançar seus seis primeiros álbuns de estúdio e ‘1989’ foi a quarta regravação. A decisão veio após a loirinha perder os direitos das gravações originais. Os álbuns ‘Reputation’ e ‘Taylor Swift’ ainda não têm data para serem relançados.

O disco de 2014 rendeu à cantora o Grammy de Álbum do Ano em 2016, além de melhor álbum de pop vocal e melhor vídeo para a faixa ‘Bad blood’. ‘1989’ marca a transição oficial de Taylor Swift para o ritmo.

As novas versões das músicas agradaram os Swifties, como são chamados os fãs da cantora, que subiram a tag “Taylor Swift, eu te amo”. “Quando chegou no refrão de ‘Out of the woods (Taylor's version)’ parece que estamos sendo arrebatados e levados ao paraíso. TAYLOR SWIFT VOCÊ É A MAIOR ARTISTA DO MUNDO”, elogiou um perfil.

“Como é bom viver na mesma época que a Taylor Swift”, escreveu um fã. “Já pararam pra pensar que agora Taylor Swift é dona de 80% da discografia dela?”, elogiou um Swiftie. Veja mais reações:

Bom dia amigos! Quem mais está assim com o 1989 TV?



Amém Taylor Swift! Tô viciado em New Romantics, Out of The Woods e Shake it Off pic.twitter.com/TG0SZYiB7D %u2014 Noel %u1C6C (@noelestebe) October 27, 2023

%uD83D%uDEA8%uD83D%uDEA8%uD83D%uDEA8 Taylor Swift lançou a versão Deluxe do #1989TaylorsVersion com %u201CBad Blood Remix (featuring Kendrick Lamar)%u201D! pic.twitter.com/C3nO8gTtyD %u2014 Taylor Swift Brasil (@taylorswiftbr) October 27, 2023