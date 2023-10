Jovem faz churrasco de término animado para amiga e viraliza

Jovem ganha festa para comemorar o fim do namoro (foto: Reprodução/Internet)

Existem términos de namoro que são motivos de comemoração pelo livramento de um "boy lixo". Seguindo esta ideia, um jovem fez um churrasco de término para uma amiga em Uberlândia, região do Triângulo Mineiro, que viralizou esta semana.

"convidamos todos que não gostavam dele" a festa lotadakkkkkk pic.twitter.com/ZJKATQKuQ3 %u2014 luscas %u2122%uFE0F (@luscas) October 24, 2023

A amiga surge "toda felizinha" na festa bastante animada. Logo no início do vídeo, aparece a locução: "convidamos todos que não gostavam dele", e mostra a festa lotada, com direito a jogo de queimada, peteca e coreografia de Ensaio das Maravilhas, do Bonde das Maravilhas.Nos comentários, os internautas se divertiram marcando e alfinetando colegas e sugerindo fazer uma festa com a mesma temática.