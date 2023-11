Homem constrói castelo na própria casa e se autointitula rei

438

Homem recriou um castelo no quintal da residência em Cubatão, São Paulo (foto: Reprodução/Redes sociais)



A monarquia no Brasil chegou ao fim há quase 134 anos, mas um homem de Cubatão, em São Paulo, decidiu construir um castelo no quintal de casa e se autointitular como rei. O rei Ivanio I não só recriou a arquitetura medieval em sua casa, mas também vive como um monarca, com direito a manto real, coroa e cetro. A monarquia no Brasil chegou ao fim há quase 134 anos, mas um homem de Cubatão, em São Paulo, decidiu construir um castelo no quintal de casa e se autointitular como rei. O rei Ivanio I não só recriou a arquitetura medieval em sua casa, mas também vive como um monarca, com direito a manto real, coroa e cetro.





A realeza ficou conhecida na última semana depois de um dos vídeos do filho de Ivanio, o príncipe de Cubatão, viralizar nas redes sociais. Gus Batista, sucessor de Ivanio, faz publicações sobre o pai desde junho deste ano em que mostra detalhes do castelo e um pouco da rotina do pai em seus aposentos reais. Mas foi depois de um influenciador comentar sobre o primeiro vídeo do castelo, que o rei de Cubatão ficou em alta na internet.

Nas imagens, Gus começa contando que o pai recriou um castelo no quintal da residência e, em seguida, mostra os detalhes arquitetônicos da parte externa. Logo depois, ele grava o interior do castelo, onde o pai reúne vários quadros. Inclusive, um retrato seu como Rei de Cubatão. Os cômodos possuem vários objetos medievais, como espadas, e até poltronas para todos os membros da família. Do terraço, o príncipe mostra como é a vista do então Reino de Cubatão.

Na publicação original, fixada no perfil do Instagram de Gus, várias pessoas se mostram surpresas e fazem brincadeiras em torno do assunto. “Seu pai tá aceitando filhos adotivos?”, pergunta uma mulher. “Quando o antigo rei reencarna nos dias de hoje com vestígios da vida monarca na alma, achei um gênio”, comentou outra. “Deve ser bom pros vizinhos colocarem como referência ‘ao lado do castelo’", brincou outro perfil.



Já nas publicações feitas após a repercussão, muitas pessoas elogiaram Ivanio pela criatividade e pela determinação em realizar um sonho. “Mais um dia na vida de um aposentado…”, comentou um internauta. “Achei chique, o primeiro de seu nome”, elogiou outro. “Objetivo de vida: ter dinheiro para excentricidades”, brincou outro.





Mas se engana quem acredita que Ivanio foi o primeiro. Na Barra do Jucu, no Espírito Santo, também existe um castelo. O dono? Nada mais, nada menos do que Mauro do Castelo. Com uma pegada medieval, Mauro também exibe o castelo em sua própria conta no Instagram e até mandou um recado a Ivanio:





“Também recebo muitas críticas, me chamam de louco, brega e até insultos dizendo que minha casa é do diabo... Mas faço desses comentários a minha inspiração porque a iniciativa e o talento são para poucos!! Estamos no caminho certo, não ligar para opiniões alheias e fazer o que amamos! Parabéns”, comentou em um dos vídeos do Rei de Cubatão.





A arquiteta e influenciadora Luísa Luniere, que faz vídeos reagindo a projetos arquitetônicos , também deu sua opinião sobre a construção. Para ela, o castelo de Cubatão é um dos maiores ícones do Brasil. Além de comentar sobre os detalhes do castelo, ela afirma que o feito por Ivanio nada mais é do que arte.

E Ivanio I se fez rei!

Exemplo de vida, bom gosto, dedicação e arquitetura!

Mais personalidade que muita gente rica por aí que nem sabe o que coloca dentro de casa e parece que mora em uma recepção de dentista!



Visto em: @gus_batista pic.twitter.com/3Q3cOeTDlw %u2014 Luniere.Arq (@LuniereArq) October 20, 2023

Por outro lado, há ainda quem ache a construção feia ou desnecessária. “Nada contra fazer castelo, legal a iniciativa. Mas poxa, não custa jogar no google e fazer uma coisa coerente com a arquitetura, mesmo com baixo custo. Tá muito brega, bixo. Misturou um monte de estilo que não tem nada a ver com nada”, criticou uma internauta. “Me perdoa moço, mãe não parece castelo não, a temática é muito confusa, desde as cores aos objetos e até a iluminação.. mas espero q estejam felizes q é o mais importante”, disse outra.