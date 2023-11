Confeiteiro viraliza ao mostrar bolo com recheio de sardinha e camarão

438

Qual o seu sabor favorito de bolo? Provavelmente não é de camarão, mostarda e chocolate, ou de leite ninho com calabresa, nem mesmo ninho e sardinha. Justamente por serem tão diferentes, um confeiteiro baiano viralizou ao produzir os doces. Os vídeos montando as sobremesas foram publicados nas redes sociais e causaram estranheza na internet.

Os bolos, na verdade, são pedidos de uma cliente grávida. Ela pediu os doces em datas diferentes, para sanar desejos da gestação. “Pelo amor de Deus, salve uma grávida que está com muito desejo”, diz a mulher em uma das mensagens.

Apesar de chocado, o profissional decidiu aceitar a encomenda “para não pegar terçol”, brincou em referência à crença de que o problema ocular aparece em quem nega um pedido de uma grávida. Mesmo fazendo a vontade da cliente, Jack confessou que não teria coragem de comer essas criações. Exceto um: o de calabresa. “Eu aguei querendo provar esse recheio”, afirma em um vídeo.

O confeiteiro até montou um bolo para ele com a sobra do doce com calabresa, mas o veredito ainda não foi publicado. Já o de camarão foi aprovado. “Eu gostei bastante. Depois, vou fazer até um exame para saber se não estou grávido”, diz, recomendando a receita para os seguidores.Os internautas se divertiram com as receitas. A maioria rejeitou o bolo de sardinha, mas elogiou o trabalho do confeiteiro. “Santo paladar. Parabéns ao confeiteiro por atender ao pedido e satisfazer a cliente”, apontou uma.

O de calabresa foi comparado às sobremesas que levam bacon, o que animou alguns seguidores. “Esse agridoce aí rola. Agora, o com sardinha não me desce”, comentou um perfil. O de camarão fez muita gente duvidar se também não estaria à espera de um bebê. “Pior que até eu fiquei com vontade de comer camarão com chocolate e nem tô grávida”, brincou outra.

As publicações também serviram para inspirar as internautas a contarem os desejos que tiveram. “Só grávida para ter essas ideias mesmo. Eu gravidinha fui comer sardinha com vitamina de banana e agora tô comendo giz de quadro negro”, relatou uma.

“Eu, durante minha segunda gestação, tive desejo de biscoito de cachorro. E comi caixas e mais caixas. Uma delícia”, lembrou outra. “Parece mentira, mas minha filha está grávida e come cada mistura bizarra, ontem foi hambúrguer com goiabada”, apontou outra mulher.

Para muitas pessoas, o vídeo é divertido, mas é um sinal de alerta para a gestante. “Eu amo camarão e agridoce, então... Com certeza experimentaria. Mas avisa para essa gravidinha que ela está precisando de suplementos, porque o desejo nada mais é do que algo que está faltando no organismo”, aconselhou um perfil.

Vídeos alcançaram milhões de visualizações (foto: Reprodução / TikTok)

Outros internautas viram um lado positivo nos bolos diferentões. “Esses vídeos estão sendo um anticoncepcional fortíssimo”, brincou uma mulher.