TikTok: pai sem camisa faz coleção de 'panelas-churrasqueiras' com maquita

Nos comentários do vídeo, outras pessoas pediram por mais tutoriais de invenções do pai, como o assoprador com garrafas pet (foto: Reprodução/Redes Sociais) Um perfil do TiktTok viralizou ao narrar ludicamente o processo de criação de uma churrasqueira a partir de uma panela de R$ 10 na quinta-feira (25/5). O vídeo “Tutorial da panela-churrasqueira” descreve o convívio da jovem Joyce Muller (@joycemullerpan) com as peripécias de seu pai usando uma maquita.





Nos comentários do vídeo, a dublagem e o roteiro foram elogiados. Outras pessoas pediram por tutoriais de outros itens vistos nas imagens. O que mais chamou atenção deles foi o assoprador com garrafas pets. Alguns, riram da semelhança entre figuras paternas sem camisas em todo o Brasil e compartilharam gambiarras feitas por eles.



* Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata