Bando de perus tira o sossego de idosos no Texas

436

A partir das reclamações, o comitê de Sun City sobre vida selvagem, com a consultoria do biólogo Warren Bluntzer, iniciou uma investigação dos casos (foto: Pexels) Um bando de perus selvagens está perturbando a tranquilidade de idosos da comunidade para aposentados Sun City, de Georgetown, no Texas. Por muito tempo, as aves e os humanos acima de 55 anos viveram de maneira pacífica – os galliformes nas áreas verdes e arbóreas em torno da cidade e os aposentados em seus lares ou campos de golfe.





Desde o último verão, no entanto, um pequeno grupo de machos, que se dividiu em várias duplas de arruaceiros, entrou na cidade. Ao avistarem um veículo, eles param no meio da rua esticando sua penugem de maneira ameaçadora até que o carro, moto ou até bicicleta deixe de se movimentar e vão até os pneus para bicá-los. Por muitas vezes, eles impediram o trânsito ou espreitaram por trás de carros estacionados, assustando motoristas.





Em uma manhã de janeiro, Joan Altshuler, de 78 anos, teve um encontro assustador com os ‘renegados’ – apelido que a comunidade local deu para o bando. Para o portal Texas Monthly, ela relata que “estava passeando em uma rua que normalmente não caminho por e aí os perus selvagens me atacaram pelas costas, perto da área do rim. Não apenas uma vez, mas duas vezes.” – e a senhora ainda se considerou felizarda “por sorte, não cai. Se eu fosse ao chão, não conseguiria me levantar e estaria em grande perigo. Eu pude ver cada caroço da cara deles, eles estavam muito perto”. Segundo o Texas Monthly, cada um dos dois perus que atacaram Altshuler tinha pelo menos um metro de altura e com certeza pesavam mais do que ela.



Leia também: Aquecimento do Ártico pode prejudicar reprodução de esquilos

O avanço das aves não parou por aí. Joan foi perseguida até a porta de casa, mas não havia ninguém no lar para destrancar a fechadura. “Os perus me cercaram. Não me deixavam em paz. Eles ficaram entediados e começaram a ir em outra direção. Me esgueirei pelo lado da casa e comecei a jogar pedras do jardim” – conta a senhora, após sobreviver ao susto.





A partir das reclamações, o comitê de Sun City sobre vida selvagem, com a consultoria do biólogo Warren Bluntzer, iniciou uma investigação dos casos. Chegaram à conclusão de que alguém estaria alimentando os bichos e, por isso, mudaram seu território. Segundo Bluntzer, quando um animal tem muito contato com humanos, ele pode vir a perder o medo e ter comportamentos territoriais e agressivos. O comitê criou uma regra proibindo a entrega de alimentos aos perus.





Apesar das autoridades de Sun City também recomendarem que os moradores afastem os animais com barulhos altos ou andarem com cães de guarda, os ataques continuam. Para o Texas Montlhy, os idosos ainda relataram perseguição a motoboys e carteiros, um tratamento severo de tétano após bicada e que uma mulher estaria traumatizada até mesmo de deixar seu próprio jardim.

*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli.