Perfil faz sucesso com rimas confusas do português: 'traumatizando gringos'

Um perfil que dá dicas para estrageiros que estão apredendo português, com pérolas do idioma, viralizou nas redes sociais. Nos vídeos, o personagem de fantoche, apelidado como Severino, tenta explicar, em ritmo cativante, termos iguais usados em diferentes situações pelos brasileiros.

No Tiktok, onde as músicas são publicadas, o criador de conteúdo Marcus, que se intitula pai do boneco, soma mais de 5.2 milhões de seguidores.

No TikTok, onde as músicas são publicadas, o criador de conteúdo Marcus, que se intitula pai do boneco, soma mais de 5,2 milhões de seguidores. A primeira versão do quadro tem mais de 5 milhões de visualizações. As narrativas são construídas a partir de composições, que são ilustradas por um conjunto de imagens em um quadro branco, representando uma aula.