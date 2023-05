Mãe que viralizou dançando e usando roupa transparente 'faria tudo de novo'

438

Além de justificar a sua postura pela 'euforia e felicidade', ela diz que faria a festa, beberia e dançaria novamente - "Eu realizei um sonho." (foto: Reprodução/Redes Sociais) Na terça-feira (23/5), o vídeo de uma mãe usando roupas transparentes e dançando o funk "Movimento da Sanfoninha", de Anitta, durante a festa de aniversário da filha viralizou nas redes sociais. Na noite do mesmo dia, a responsável fez uma live comentando a repercussão e postou um vídeo em sua página se justificando.





“Vim aqui esclarecer tudo o que aconteceu, porque as pessoas estão indignadas com tudo isso que aconteceu na festa da minha filha. Por que eu estava dançando, por que eu estava com uma roupa transparente, as pessoas estão me atacando, me chamando de piranha, de vagabunda.” – comenta a mãe.