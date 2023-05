Corpo de ator desaparecido é encontrado em baú

A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) foi a responsável por localizar os restos mortais que estavam amarrados dentro de um baú de madeira concretado a dois metros de profundidade em um terreno na Rua Itueira, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A identificação foi possível por meio de análises das digitais do ator. O advogado da família repassou as atualizações quanto ao paradeiro de Jeff. "O corpo foi encontrado na segunda-feira em uma casa em Campo Grande. Está confirmado desde ontem (23/5), no final do dia, pela perícia da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que é o corpo é dele. A família já foi avisada por mim agora", disse o advogado Jairo Magalhães ao G1.