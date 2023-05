DF: carro cai de ponte e mata quatro estudantes de veterinária

438

Ivan Andrade, Júlio e Gabriel estão entre as vítimas (foto: Reprodução/Redes Sociais)



Quatro estudantes de medicina veterinária morreram durante um acidente em Planaltina de Goiás, no Entorno do DF, na madrugada de terça-feira (23/5).





As vítimas voltavam de uma fazenda e seguiam para a casa, em Sobradinho, quando o motorista perdeu o controle do carro, colidiu contra uma pedra e o veículo caiu em um córrego.









Leia também: Filha de pedreiro e faxineira é aceita em sete universidades dos EUA Os quatro jovens estavam em um Renault Sandero Branco. Imagens feitas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) registraram o carro dentro do córrego, no povoado de Córrego Rico.

Ao Correio, o delegado à frente do caso, Yasser Yassine, afirmou que no local do acidente não ficou marcas de frenagem, o que indica que, possivelmente, o motorista perdeu a direção do veículo. "Os corpos foram removidos e a causa da morte foi por afogamento”, frisou.





O CBMGO chegou a ser acionado, mas as vítimas já estavam mortas.

A Upis decretou luto oficial de um dia pelas mortes dos quatro estudantes. "Alunos queridos que tivemos o privilégio de ter como nossos discentes do curso de medicina veterinária. À família, amigos, professores e colegas, desejamos paz, conforto e amor para superar esse momento de tristeza. A família Upis, enlutada, decreta luto oficial por um dia", frisou.