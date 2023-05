Mulher é criticada por dançar funk na festa de um ano da filha

438

Um vídeo em que uma mulher entra ao som do funk "Movimento da sanfoninha" na festa de um ano de sua filha viralizou (foto: Reprodução/Redes sociais ) Um vídeo em que uma mulher entra ao som do funk "Movimento da sanfoninha", de Anitta, na festa de um ano de sua filha viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (23/5). A atitude da mãe causou uma discussão na internet sobre o que é conveniente ou não em um momento como esse.

%uD83D%uDEA8 VEJA: Mãe está sendo criticada por dançar funk em festa de 1 ano de sua filha.



pic.twitter.com/z02xIUJTou %u2014 POPTime (@siteptbr) May 23, 2023





Mesmo que a comemoração provavelmente tenha sido financiada pela mulher, o registro causou desconforto e discussões no Twitter. Por um lado, as pessoas defendem que o ritmo não está em questão, mas sim a roupa da mulher, que foi considerada “totalmente inadequada para a ocasião”. O público destaca também o constrangimento do marido e da aniversariante com a situação.

O tempo todo do vídeo eu prestei atenção no coitado do marido todo constrangido e na filha.

O aniversário de um ano do anjinho e a mãe deslumbrada querendo chamar a atenção pra si, dançando praticamente nua.

O problema não é o ritmo musical que%u2026 %u2014 Aloumesse (@AloumesseDrei) May 23, 2023 Ainnnn mas ela pagou a festa e pq pagou tem que constranger a filha o marido e os convidados ? Nem que era do babado tenho o desrespeito de me vestir assim na festa dos meus filhos lugar errado pra ela se vestir e dançar desse jeito sem noção essa criatura %u2014 Maria (@mariesteine2022) May 23, 2023 Ela não está sendo criticada por dançar funk. Está sendo criticada por estar com um vestido transparente com os seios à mostra e dançando de forma sexualizada numa festa de CRIANÇA. %u2014 Tauat Resende (@eutauat) May 23, 2023

Em contrapartida, outros usuários da rede social afirmam que a festa é dela, então ela tem o direito de fazer o que bem entender.

ela que pagou, se ela quiser cagar e pegar com a mão o problema é dela %u2014 rodrigo (@rdrigo_14) May 23, 2023 Se a festa é minha eu danço oque quiser %u2014 alife (@alifezao) May 23, 2023