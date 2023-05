Hospitais de Pernambuco barram novos pacientes após casos de superfungo

438

A restrição do atendimento para novos pacientes é para evitar a propagação do fungo dentro dos dois hospitais (foto: Reprodução/Pexels)

Dois casos do superfungoforam confirmados pela Secretaria de Saúde de Pernambuco. Os pacientes estão internados em hospitais da rede estadual de saúde. O anúncio foi feito nessa segunda-feira (22/5). Os dois homens estão internados no Hospital Miguel Arraes, em Paulista, na região metropolitana do Recife, e no Hospital Tricentenário, em Olinda, na mesma região. Eles tem 48 e 77 anos, respectivamente.



Os homens já estavam internados devido a outras motivações, segundo a secretaria, e não apresentam efeitos clínicos decorrentes do diagnóstico do fungo. O governo investiga se os casos têm origem nos próprios hospitais ou se os pacientes foram infectados em ambientes externos antes de serem internados.





A Secretaria de Saúde decidiu restringir o atendimento para novos pacientes para evitar a propagação do fungo dentro dos dois hospitais. A pasta também disse, por meio de nota, que fez ações de limpeza e desinfecção de ambientes, além de busca por novos casos em pessoas que estiveram no mesmo ambiente de circulação dos dois pacientes.Até o momento, nenhum caso novo foi identificado a partir dos resultados disponíveis, segundo o órgão estadual. A liberação para novos atendimentos acontecerá apenas se for os resultados derem negativo para a presença do fungo nas pessoas que circularam nos espaços, de acordo com a Secretaria de Saúde.



A Candida auris é um fungo que pode causar infecções invasivas, graves e associadas à alta mortalidade, podendo apresentar características de multirresistência e levar à ocorrência de surtos em serviços de saúde. De acordo com a Secretaria de Saúde de Pernambuco, o mecanismo de transmissão do superfungo dentro dos serviços de saúde ainda não é totalmente conhecido.

"No entanto, evidências iniciais sugerem que ela se dissemina por contato dos internados com superfícies ou equipamentos contaminados de quartos de pacientes infectados", diz a pasta, que afirma ainda ser fundamental reforçar as medidas de prevenção e controle, como higiene das mãos e limpeza e desinfecção do ambiente e de equipamentos.