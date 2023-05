GO: duas crianças são mortas em carro carbonizado; pai é principal suspeito

De acordo com a polícia, o principal suspeito é Ramon de Souza Pereira, pai das crianças (foto: Editoria de arte/CB/D.A Press)

O assassinato de duas crianças chocou os moradores de Santo Antônio de Goiás (GO). Um dos corpos foi encontrado carbonizado dentro de um HB20 branco, em uma estrada vicinal, na zona rural do município. O outro, estava do lado de fora do veículo, deitado de bruços.Nas proximidades do veículo, havia uma quantidade considerável de sangue, além de uma faca de açougue branca de tamanho médio, também com vestígios de sangue. Segundo o Correio apurou, marido e mulher tiveram uma briga e o homem saiu com as filhas no carro da esposa.