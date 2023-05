Influenciadora de emagrecimento é morta durante assalto no Rio

438

Luanne Jardim, de 30 anos, foi morta na noite deste domingo (21/5) durante uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro (RJ). A influenciadora estava no carro com o marido, João Pedro Farche, quando, em uma alça que dá acesso à Linha Amarela em Pilares, criminosos abordaram o casal e anunciaram assalto.

Luanne foi atingida com disparos de arma de fogo no ombro e no coração. Ela chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, onde morreu. Um tio da jovem lamentou sua morte.

"Minha sobrinha Luanne Jardim foi assassinada ontem à noite, na entrada 4 da Linha Amarela, em direção à Avenida Brasil. Não será só mais uma estatística nem números", escreveu.

Luanne Jardim contabilizava mais de 300 mil seguidores no Instagram e costumava compartilhar sua rotina fitness. Na bio de seu perfil, ela se identifica como "ex-obesa", diz que eliminou 42kg e dava dicas de emagrecimento.