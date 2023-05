Motorista do Samu bate em paciente em surto durante atendimento no RJ

438

Motorista do Samu agredindo homem no RJ (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Um motorista do Samu foi filmado dando socos em um paciente em surto, em Realengo (RJ), na última sexta-feira (19).

O paciente em surto que seria levado ao hospital resistiu à abordagem dos enfermeiros do Samu quando ainda estava em casa.

No vídeo, um dos funcionários começa a ser agressivo e passa a dar socos no homem, que está caído no chão.

É possível ouvir uma mulher pedindo para o motorista parar e uma criança chorando com o que estava acontecendo. Durante a abordagem, o paciente disse que podia "fatiar" ele, mas que não sairia dali.

Fora as agressões físicas, o motorista o xinga de "otário" e fala que o homem está fazendo uma "presepada" na frente da família.

O motorista que deu os socos era terceirizado e foi demitido, informou a Secretaria Estadual da Saúde à reportagem. Também foi instaurada sindicância para apurar toda a conduta médica e administrativa ocorrida no episódio.

A Fundação Saúde lamentou o episódio e se solidarizou com o paciente e sua família, ressaltando que "zela pelo serviço de pronto-atendimento prestado à população".