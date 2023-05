Cristo Redentor tem iluminação desligada em apoio a Vinícius Jr

Em tweets, o jogador lamenta o racismo que sofreu, repudia repercussões que alegam casos isolados e agradece todo o apoio que recebeu (foto: Reprodução/Twitter)

Na noite desta segunda (22/5), a estátua do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, teve suas luzes apagadas por uma hora, como forma de protesto contra os atos racistas sofridos por Vini Jr. O atacante do Real Madrid foi alvo de ofensas raciais de torcedores do Valencia, no domingo (21/5).