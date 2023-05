Surfista do Rio se torna 'venerável' e está mais perto de ser santo

438

O seminarista frequentava recorrentemente a Praia do Recreio, onde sofreu um acidente e morreu afogado em 2009 (foto: Reprodução/Instagram ) O Vaticano e o papa Francisco reconhecem a virtude heróica do brasileiro Guido Schäffer, por meio de um documento publicado pela Congregação pelas Causas de Santos, no sábado (20/5). O “Anjo Surfista” foi um seminarista, médico e atleta que morreu afogado enquanto surfava em 2009, aos 34 anos, antes de realizar o sonho de se tornar padre.





O papa Francisco concedeu a Guido o título de “venerável”, segundo passo para se tornar santo. É uma grande decisão para o encaminhamento da canonização do brasileiro, mas antes ele deve passar pela beatificação, em que a igreja católica precisa aprovar um milagre com a intercessão do “Anjo Surfista”.





O contato de Guido com o esporte começou quando ele passou a frequentar o grupo de oração da Comunidade Bom Pastor, com um amigo. Schaffer frequentava a Praia do Recreio recorrentemente. Foi nela, em maio de 2009, perto do posto número 11, que o venerável Guido foi acertado por uma prancha na nuca durante o surfe, o que acarretou um desmaio e morte por afogamento.





O brasileiro estava a poucos meses de concluir seus estudos de teologia no Seminário Arquidiocesano de São José. O anúncio do Vaticano ocorreu perto da data de aniversário do surfista: 22 de maio.



